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«Тоттенхэм» — «Лейпциг»: составы команд

19 февраля 2020, 22:11
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Стали известны составы «Тоттенхэма» и «Лейпцига» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

«Тоттенхэм»: Льорис — Орье, Санчес, Алдервейрелд, Дэйвис — Жедсон Фернандеш, Уинкс — Ло Сельсо, Алли, Бергвайн — Моура.

Запасные — Гассанига, Фертонген, Ламела, Дайер, Ндомбеле, Скипп, Танганга.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Ампаду, Хальстенберг — Мукьеле, Забитцер, Лаймер, Анхелиньо — Нкунку, Шик, Вернер.

Запасные — Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вольф, Ольмо.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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