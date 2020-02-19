«Тоттенхэм» — «Лейпциг»: составы команд
19 февраля 2020, 22:11
Стали известны составы «Тоттенхэма» и «Лейпцига» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
«Тоттенхэм»: Льорис — Орье, Санчес, Алдервейрелд, Дэйвис — Жедсон Фернандеш, Уинкс — Ло Сельсо, Алли, Бергвайн — Моура.
Запасные — Гассанига, Фертонген, Ламела, Дайер, Ндомбеле, Скипп, Танганга.
«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Ампаду, Хальстенберг — Мукьеле, Забитцер, Лаймер, Анхелиньо — Нкунку, Шик, Вернер.
Запасные — Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вольф, Ольмо.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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