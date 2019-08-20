Тонни Вилена: «У «Краснодара» достаточно еврокубкового опыта»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена рассказал о состоянии команды в преддверии матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«Команда находится в хорошей форме, — приводит слова Вилены ТАСС. — Мы не испытываем проблем из-за плотного графика благодаря хорошей реабилитации. Да, мы играем в гостях, но приложим все усилия, чтобы победить завтра. У «Краснодара» достаточно еврокубкового опыта, мы знаем, что можем обыграть любого соперника».

Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.