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Тонни Вилена: «У «Краснодара» достаточно еврокубкового опыта»

20 августа 2019, 19:53
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена рассказал о состоянии команды в преддверии матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«Команда находится в хорошей форме, — приводит слова Вилены ТАСС. — Мы не испытываем проблем из-за плотного графика благодаря хорошей реабилитации. Да, мы играем в гостях, но приложим все усилия, чтобы победить завтра. У «Краснодара» достаточно еврокубкового опыта, мы знаем, что можем обыграть любого соперника».

Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6780827

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