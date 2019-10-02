Тони Пьюлис: «В «Вест Бромвиче» мы даже снимали Гнабри с игры за молодежную команду»

Бывший главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис рассказал о том, каким полузащитник «Баварии» Серж Гнабри был во времена выступлений за «дроздов».

«Арсенал» отдал немца в аренду на сезон-2015/16, но в январе 2016-го вернул его из-за отсутствия у футболиста практики — он провел в чемпионате Англии 1 матч.

— Я поражен его игрой. Гнабри играл за «Вест Бромвич», и мы так и не смогли привести его в форму — мы даже снимали его с игры за молодежную команду, — цитирует Goal Пьюлиса. — Он здорово прибавил с тех времен, то, что он сделал вчера, было потрясающе.

Во вторник «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» (7:2) в Лиге чемпионов (7:2), Гнабри забил 4 гола во втором тайме. Как сообщает пресс-служба турнира, 24-летний немец стал первым игроком в истории еврокубка, оформившим покер во второй половине встречи.

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