Томас Тухель: «ПСЖ» выдал отличный матч»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Галатасараем» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил, что результат заслуженный.
— Матч получился упорным, но мы заслужили победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — «Галатасарай» играл смело и напористо. Мы упустили один или два момента в первые 20 минут. Но команда выдала отличный матч. Ребята сражались друг за друга, и мы очень этому рады.
Полузащитники были очень хороши. Мне понравилась эта смесь. Эти трое дают команде нужный баланс, напористость, которая нам нужна, но в то же время они надежны. Они обладают бойцовскими качествами и очень изобретательны.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027049/