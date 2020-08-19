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Томас Тухель: «Игроки «ПСЖ» снова показали, насколько голодны до побед»

00:51
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лейпцигом» (3:0).

— Мы оставались верными своему плану на игру, — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА. — Когда это было возможно, мы старались перекрывать свободные зоны, тормозить контратаки соперника. И использовали скорость Ди Марии, Мбаппе и Неймара, разрывая построения немецкого клуба.

Мы не стали вносить большие тактические изменения. Да, мы готовились к конкретному сопернику, но особо не вносили коррективы в свою игру. Наши игроки снова показали, насколько голодны до побед. Они умеют работать и терпеть все вместе.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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