Томас Тухель: «Игроки «ПСЖ» снова показали, насколько голодны до побед»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лейпцигом» (3:0).

— Мы оставались верными своему плану на игру, — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА. — Когда это было возможно, мы старались перекрывать свободные зоны, тормозить контратаки соперника. И использовали скорость Ди Марии, Мбаппе и Неймара, разрывая построения немецкого клуба.

Мы не стали вносить большие тактические изменения. Да, мы готовились к конкретному сопернику, но особо не вносили коррективы в свою игру. Наши игроки снова показали, насколько голодны до побед. Они умеют работать и терпеть все вместе.