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Томас Партей: «Роналду трудно остановить»

12:03
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Полузащитник «Атлетико» Томас Партей считает Криштиану Роналду самым опасным игроком «Ювентуса», с которым его команде предстоит сыграть в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. При этом он подчеркнул, что острота исходит не только от португальца.

— Роналду очень важный игрок для «Ювентуса», — цитирует El Mundo Deportivo Партея. — Это один из лучших в мире футболистов. Мы знаем, что его трудно остановить. У него есть дальний удар, прекрасная игра головой. Мы должны быть готовы ко всему. Но не только Криштиану опасен. У «Ювентуса» еще есть игроки, способные создать нам проблемы.

Атлетико — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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