Томас Мюллер: «Всегда требуется удача, чтобы пройти далеко в Лиге чемпионов»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил, что в еврокубках требуется удача.

— Конечно, всегда требуется удача, чтобы пройти далеко в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. — Сейчас мы очень хорошо себя чувствуем. Знали, что нужно взвинчивать скорости, чтобы победить сегодня, и сделали это. Но мы не идеальны. Знали, что нам еще много надо работать.

Рад, что Гнабри забивает в Лондоне сейчас, а не пять лет назад. Если бы он забивал тогда, то он, наверное, не был бы сейчас с нами.