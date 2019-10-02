Тома Менье: «Горжусь «ПСЖ». Могли выиграть 2:0 и даже 3:0»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье после победы над «Галатасараем» во 2-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что гордится своей командой. По его мнению, парижане могли забить больше одного гола.

— Знали, что будет непросто, — цитирует пресс-служба УЕФА Менье. — Вы видели, как здешние болельщики подогревали атмосферу каждый раз, когда их игроки касались мяча. Но горжусь своей командой. Мы сражались, шли в единоборства, оказывали сопротивление и создали немало моментов. Могли выиграть 2:0 и даже 3:0.

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