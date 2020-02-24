Толпа болельщиков встретила Месси в Неаполе, скандируя его имя
24 февраля 2020, 17:40
Футболисты «Барселоны» прибыли в Неаполь, где проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.
Толпа болельщиков окружила автобус каталонцев, когда футболисты прибыли в отель. С самого начала фанаты начали скандировать имя Лионеля Месси. Также болельщики отметили полузащитника Артуро Видаля, который выступал за «Ювентус».
? Leo #Messi e il #Barcellona arrivano in hotel a #Napoli, accoglienza da brividi dei napoletani: «Ol?, ol?, ol?, Messi, Messi!»#NapoliBarcellona ? pic.twitter.com/vlPtIMVgMS— Manuel Guardasole (@MGuardasole) February 24, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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