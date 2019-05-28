Тоби Алдервейрелд: "Чтобы победить "Ливерпуль", нужно показать образцовую игру"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд - о матче с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.

- Мы усердно тренировались последние две недели, уделяя внимание всему: психологии, физической форме, тактике. Я играл в финале Лиги чемпионов, это топ-матч, но готовиться к нему надо в привычной манере. Иначе сойдешь с ума. Усердная работа - вот все, что ты можешь делать, - цитирует защитника официальный сайт УЕФА. - Победа в финале - единственное, о чем я сейчас мечтаю. Мы делаем все, что в наших силах. Мы уверены, что если день для нас выдастся хорошим, и мы покажем тот же настрой, что по ходу всего розыгрыша, то способны победить. У нас лишь одна цель - победа. Конечно, чтобы одолеть "Ливерпуль", надо будет показать свою образцовую игру, но мы уверены, что нам это по силам.

Тренер (Маурисио Покеттино - прим. "СЭ") проделал невероятную работу, но не он один. Клуб, болельщики, персонал команды, футболисты - потрудились все. Немногим улыбается счастье сыграть в финале Лиги чемпионов, и если ты его выигрываешь, то добиваешься исторического успеха. Мы оставим на поле всех себя до последней капли пота. У нас очень опытный коллектив, многие из нас играли в полуфиналах чемпионата мира, так что знают, каково участвовать в топ-матчах. Мой единственный совет сводится к тому, чтобы делать все в привычном режиме. Я пока не испытываю и тени нервозности. Конечно, все это придет ближе к концу недели, но мы верим тренеру и тому, как он нас готовит к игре.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится в Мадриде 1 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

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