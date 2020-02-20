Тимо Вернер: «Я упустил пару моментов раньше и пенальти это не исправит»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер после победы над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что у его команды был шанс забить второй мяч.

— Мы показали хороший футбол. Мы держали игру в руках, не хватало только гола, — цитирует пресс-служба УЕФА Вернера. — После пенальти было важно сдерживать их в защите в заключительной стадии матча. Я упустил пару моментов раньше и пенальти это не исправит. Но я хотел пробить 11-метровый. Я сохранял спокойствие и реализовал пенальти. Я счастлив, что смог забить гол для своей команды.

После гола у нас был хороший шанс забить второй. Знаете, играя на этом стадионе и с этими зрителями, нелегко победить. Так что мы очень гордимся. Мы очень молодая команда, поэтому нам еще нужно многое понять о нашей психологии и о том, как пережить такие моменты. Теперь нас много хороших эмоций для ответной игры — посмотрим, что произойдет в Лейпциге.