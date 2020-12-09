Тер Штеген считает, что «Барселона» хорошо играла в группе Лиги чемпионов

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после поражения от «Ювентуса» (0:3) в Лиге чемпионов отметил, что команде необходимо прибавлять.

— Мы всегда ставим перед собой задачу занять первое место в группе, но мы все равно хорошо играли на групповой стадии, — цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена. — Легких команд в этом турнире не осталось. Постараемся проявить себя в следующем противостоянии вне зависимости от того, кого мы получим в соперники. Никто не должен считать, что мы плохо готовимся к матчам. Мы усердно работаем, стараемся на тренировках, но должны прибавлять. Мы все это знаем.

Мне кажется, в первые полчаса мы смотрелись достаточно вяло. Нам не хватало концентрации, мы совершили ряд ошибок, но во втором тайме команда прибавила, заиграла увереннее и агрессивнее.