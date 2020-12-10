Тайсон считает, что «Шахтеру» пора дойти до финала Лиги Европы
Полузащитник «Шахтера» Тайсон выразил надежду, что его команда сможет дойти до финала Лиги Европы. Украинский клуб сыграет в 1/16 финала турнира.
«Время играть в финале Лиги Европы, — цитирует Тайсона сайт украинсих каналов «Футбол 1/2/3». — В прошлом сезоне мы прошли до полуфинала. Конечно, обидно вылетать за шаг до финала. Поэтому время играть в финале. Мы должны играть так же, как и сейчас, воспринимать серьезно все матчи и это касается не только Лиги Европы. Поздравляю всех с попаданием в Лигу Европы».
Ранее «Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов (0:0), благодаря чему занял третье место в группе и теперь сыграет в Лиге Европы. Жеребьевка состоится 14 декабря.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://footballua.tv/news/94868-tayson-vremya-igrat-v-finale-ligi-evropy
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