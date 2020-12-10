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Тайсон считает, что «Шахтеру» пора дойти до финала Лиги Европы

10 декабря 2020, 20:43
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Полузащитник «Шахтера» Тайсон выразил надежду, что его команда сможет дойти до финала Лиги Европы. Украинский клуб сыграет в 1/16 финала турнира.

«Время играть в финале Лиги Европы, — цитирует Тайсона сайт украинсих каналов «Футбол 1/2/3». — В прошлом сезоне мы прошли до полуфинала. Конечно, обидно вылетать за шаг до финала. Поэтому время играть в финале. Мы должны играть так же, как и сейчас, воспринимать серьезно все матчи и это касается не только Лиги Европы. Поздравляю всех с попаданием в Лигу Европы».

Ранее «Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов (0:0), благодаря чему занял третье место в группе и теперь сыграет в Лиге Европы. Жеребьевка состоится 14 декабря.

Дополнительная информация:

https://footballua.tv/news/94868-tayson-vremya-igrat-v-finale-ligi-evropy

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