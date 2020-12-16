Тарханов раскритиковал игру «Локомотива» в Лиге чемпионов

Экс-тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов, с сентября возглавляющий болгарскую «Славию», считает, что в Лиге чемпионов из российских клубов «Локо» показал самую слабую игру.

— Кто из наших в Лиге чемпионов выглядел хуже всех?

— «Локомотив». Вот говорят — дескать, с «Атлетико» здорово играли...

— Разве нет?

— Отбивались действительно здорово, тут никаких вопросов. Но игрой это назвать сложно. Что за футбол, когда 90 минут сидишь в обороне? В 50-е годы «Крылья Советов» применяли «волжскую защепку». Бескова спросили: «Как вам тактика?» Константин Иванович усмехнулся: «Дело нехитрое. Выставил сзади 10 человек — и выноси мяч куда попало...»

— Теперь это называется «автобус».

— Суть та же. Я знал, что в ответном матче с «Зальцбургом» «Локомотиву» ничего не светит. Потому что не умеет вскрывать оборону в позиционной атаке. Австрийцы за счет агрессии, скорости, прессинга имели большое преимущество и спокойно победили. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Тарханова — здесь