"Барселона" пожелала скорейшего выздоровления нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что форвард пропустит завтрашний ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

– Такие игры, как эти – для игроков мирового класса. Желаем скорейшего выздоровления, – говорится в сообщении прессс-службы клуба.

В первой игре "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0.

Games like these are for world-class players.

Get well soon! – FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 мая 2019 г.

"Ливерпуль" – "Барселона": Лига чемпионов, ответный матч 1/2 финала, 7 мая 2019, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)​

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр