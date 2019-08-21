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Тадич считает, что «Аякс» провел не лучший матч

08:43
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Форвард «Аякса» Душан Тадич — о матче с АПОЭЛом (0:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Мы не играли в свой лучший футбол, — цитирует Тадича официальный сайт УЕФА. — Нам было непросто. Мы слишком легко отдавали мяч. На следующей неделе нам нужно прибавить. Думаю, что АПОЭЛ столь же компактно сыграет в защите. Но во втором матче нам нужно сыграть лучше.

Ответный матч состоится в Амстердаме 28 августа.

Все о Лиге чемпионов — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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