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Сульшер заявил, что «Манчестер Юнайтед» не заслужил выход в плей-офф Лиги чемпионов

06:55
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Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер после поражения от «Лейпцига» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:3) отметил, что его команда не заслужила выход в плей-офф. Манкунианцы стали третьими в группе и попали в плей-офф Лиги Европы.

— Безусловно, нельзя сказать, что мы играли хорошо. Мы не заслужили выход из группы, — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера. — Конечно же, сказалось поражение в Стамбуле. Именно о том матче мы будем думать с сожалением, понимая, что терять очки там было нельзя. Сегодня мы были близки к ничьей. Однако ничего не смогли сделать с навесами и прострелами соперника.

РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029468--leipzig-vs-man-united/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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