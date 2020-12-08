Сульшер: «Мы прекрасно знаем «Лейпциг», чтобы представлять, насколько они непредсказуемы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Лепцига».

«Игры плей-офф или такие вот матчи очень важны. Игроки здесь, это игроки «Юнайтед», у которых есть все необходимые качества. Мы живем такими матчами.

Не думать о первом матче невозможно. Мы тепло вспоминаем о нем, потому что многое делали правильно. Мы хорошо подготовились и прекрасно знаем «Лейпциг», чтобы представлять, насколько они непредсказуемы», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.