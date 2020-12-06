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Сулейманов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

6 декабря 2020, 16:58
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Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался по поводу выступления команды в Лиге чемпионов. «Быки» после победы над «Ренном» (1:0) в 5-м туре обеспечили себе участие в Лиге Европы.

— Это исторический момент в моей карьере. Я это хорошо понимаю. Но, знаете, я надеюсь, что и у меня, и у клуба это только начало, — цитирует Сулейманова пресс-служба «Краснодара». — А дальше у нас вместе все будет только лучше.

Не хватило опыта и везения. А где-то и игроков из-за проблем с травмами и болезнями.

Но это неоценимый опыт, который поможет в дальнейшем. Уверен, что, когда попадем в Лигу чемпионов в следующий раз, будем играть иначе.

8 декабря «Краснодар» в гостях сыграет с «Челси» в 6-м туре Лиги чемпионов. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137955

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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