Сулейманов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался по поводу выступления команды в Лиге чемпионов. «Быки» после победы над «Ренном» (1:0) в 5-м туре обеспечили себе участие в Лиге Европы.

— Это исторический момент в моей карьере. Я это хорошо понимаю. Но, знаете, я надеюсь, что и у меня, и у клуба это только начало, — цитирует Сулейманова пресс-служба «Краснодара». — А дальше у нас вместе все будет только лучше.

Не хватило опыта и везения. А где-то и игроков из-за проблем с травмами и болезнями.

Но это неоценимый опыт, который поможет в дальнейшем. Уверен, что, когда попадем в Лигу чемпионов в следующий раз, будем играть иначе.

8 декабря «Краснодар» в гостях сыграет с «Челси» в 6-м туре Лиги чемпионов. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.