Суарес, Тадич, Альба и Сане – лучшие по голевым передачам в Лиге чемпионов 2018/19

Форварды "Аякса" Душан Тадич, "Манчестер Сити" Лерой Сане, "Барселоны" Луис Суарес и защитник каталонцев Жорди Альба стали лидерами сезона по голевым передачам в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов.
Все игроки отдали по 5 голевых передач. Об этом сообщает твиттер УЕФА.
Победителям турнира стал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
ℹ️ Лидеры по голевым передачам в сезоне 2018/19 🅰️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/wf9itaNhNq— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 июня 2019 г.
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