Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Стерлинг — игрок недели в Лиге чемпионов

25 октября 2019, 13:15
Теги:

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком прошедшей игровой недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА. 24-летний англичанин отметился хет-триком в матче группового турнира ЛЧ с «Аталантой» (5:1).

На звание лучшего игрока недели также претендовали: Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус») и Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»).

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Манчестер Сити — Аталанта

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир