Стерлинг, Годин, Денайер и Алькантара претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

🌠 Player of the Week 🌠



⭐️ Jason Denayer - @OL v Barcelona

⭐️ Thiago Alcántara - Liverpool v @FCBayern

⭐️ Raheem Sterling - Schalke v @ManCity

⭐️ Diego Godín - @Atleti v Juventus



Who was your star man tonight? Get voting! ⬇️ @FTBSantander #UCL #POTW