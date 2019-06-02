Старридж – второй англичанин, побеждавший в ЛЧ с двумя разными английскими командами

Дэниэл Старридж после победы "Ливерпуля" в Лиге чемпионов над "Тоттенхэмом" (2:0) стал вторым англичанином, который выигрывал трофей с двумя разными командами. В 2012 году он стал победителем ЛЧ в составе "Челси". Ранее подобного успеха добивался Джимми Риммер (1968 – "Манчестер Юнайтед", 1982 – "Астон Вилла").

Единственным английским игроком, побеждавшим с двумя клубами из разных стран, является Оуэн Харгривз (2001 – "Бавария", 2008 – "Манчестер Юнайтед").

"Ливерпуль" шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Мерсисайдцы в матче за Суперкубок УЕФА встретятся с "Челси".

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль