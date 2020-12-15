Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, где их соперником стал «Ливерпуль».

«В этой жеребьевке нам могли попасться только большие клубы с серьезными достижениям в прошлом. Это непростой жребий — нынешний чемпион Англии, который снова очень хорошо выступает в премьер-лиге в этом сезоне. После жеребьевки группового этапа, когда мы попали в одну компанию с «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», в нас никто особо не верил. Но мы все равно вышли из группы. Сделаем все возможное, чтобы обыграть «Ливерпуль» и выйти в четвертьфинал», — приводит слова Креше официальный сайт УЕФА.