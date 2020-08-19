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Спортдиректор «Лейпцига»: «Мы можем гордиться своим успехом в Лиге чемпионов»

04:58
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Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).

— ПСЖ очень хорошо провел все 90 минут и заслужил победу, — приводит слова Креше официальный Twitter клуба. — У нас не было контроля над игрой. Однако мы все еще можем радоваться и очень гордиться своим успехом. Мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Мы извлечем уроки из этого поражения и продолжим расти.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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