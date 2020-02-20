Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес поделился эмоциями после матча с «Валенсией» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Ребята, эта ночь еще не закончилась, — написал аргентинец в своем Instagram. — Спасибо Бергамо, спасибо моим партнерам. Вместе мы лучшие.

Ответный матч состоится 10 марта.

Ответный матч состоится в Испании 10 марта.