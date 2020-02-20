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«Спасибо, Бергамо». Гомес — о победе над «Валенсией»

20 февраля 2020, 10:48
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Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес поделился эмоциями после матча с «Валенсией» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Ребята, эта ночь еще не закончилась, — написал аргентинец в своем Instagram. — Спасибо Бергамо, спасибо моим партнерам. Вместе мы лучшие.

Ответный матч состоится 10 марта.

Ответный матч состоится в Испании 10 марта.

Аталанта — Валенсия

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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