«Спасибо, Бергамо». Гомес — о победе над «Валенсией»
20 февраля 2020, 10:48
Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес поделился эмоциями после матча с «Валенсией» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
— Ребята, эта ночь еще не закончилась, — написал аргентинец в своем Instagram. — Спасибо Бергамо, спасибо моим партнерам. Вместе мы лучшие.
Ответный матч состоится 10 марта.
Ответный матч состоится в Испании 10 марта.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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