Коллекция футболок от Спаллетти. В ней - майки Семака и Прудникова

Главный тренер "Интера"​ Лучано Спаллетти поздравил свою команду с выходом в Лигу чемпионов​ на следующий сезон.

– Имена Лиги чемпионов. Молодцы, ребята, вы снова вернули "Интер" в самый важный турнир мира! Спасибо! – написал Спаллетти в Инстаграме.

60-летний специалист опубликовал коллекцию футболок, которую он собрал за свою тренерскую карьеру. Среди них известные игроки, такие как Лионель Месси, Роналдинью, Роналдо, Габриэль Батистута, Кака​ и другие.

В коллекции Спаллетти также есть футболки, принадлежавшие игрокам из чемпионата России: Сергей Семак, Доменико Кришито, Халк, Александр Прудников и Виллиан в составе "Анжи"​.