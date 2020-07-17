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Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов

13:09

Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов-2020/21. В мини-турнире сыграют чемпионы Сан-Марино, Северной Ирландии, Косово и Андорры.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Чемпион Сан-Марино — чемпион Северной Ирландии

Чемпион Косово — чемпион Андорры

Полуфиналы мини-турнира состоятся 8 августа, финал — 11 августа. Все игры пройдут на одном стадионе.

Номинальными хозяевами игр 1/2 финала будут команды, указанные первыми. В финале хозяином будет считаться победитель второго полуфинала.

Победитель предварительного раунда примет участие в первом отборочном раунде, который стартует 18-19 августа.

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