Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов-2020/21. В мини-турнире сыграют чемпионы Сан-Марино, Северной Ирландии, Косово и Андорры.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Чемпион Сан-Марино — чемпион Северной Ирландии

Чемпион Косово — чемпион Андорры

Полуфиналы мини-турнира состоятся 8 августа, финал — 11 августа. Все игры пройдут на одном стадионе.

Номинальными хозяевами игр 1/2 финала будут команды, указанные первыми. В финале хозяином будет считаться победитель второго полуфинала.

Победитель предварительного раунда примет участие в первом отборочном раунде, который стартует 18-19 августа.