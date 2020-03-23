Сорокин рассказал о возможных новых датах финалов еврокубков

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин одобрил решение Союза европейских футбольных ассоциаций перенести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса. Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы — 27 мая в польском Гданьске.

— Откровенно говоря, больше вариантов в нынешних условиях нет, — приводит слова Сорокина ТАСС. — Готовиться к серьезным матчам, серьезным турнирам технически сложно, когда закрыты страны и нет доступа в отдельные столицы. Вирус внес изменения во все, и футбол здесь не исключение, так что решение абсолютно взвешенное.

Дедлайн по определению новых дат финалов? Думаю, это вопрос открытый, в принципе, были планы сыграть все матчи еврокубков до 30 июня, но каждая неделя вносит свои коррективы. Наверное, УЕФА будет смотреть на изменение эпидемиологической ситуации. Каждый день несет какие-то сюрпризы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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