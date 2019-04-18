01:57 18 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Сон Хын Мин стал самым результативным игроком из Азии в истории Лиги чемпионов

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"Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити" (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей пробился в полуфинал. В составе "шпор" дубль сделал форвард Сон Хын Мин.

Корейский нападающий стал самым результативным игроком из Азии в истории Лиги чемпионов. В его активе теперь 12 голов. Он обошел бывшего форварда киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максима Шацких (45 матчей и 11 голов в Лиге чемпионов).

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Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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