Сон Хын Мин стал самым результативным игроком из Азии в истории Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити" (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей пробился в полуфинал. В составе "шпор" дубль сделал форвард Сон Хын Мин.

Корейский нападающий стал самым результативным игроком из Азии в истории Лиги чемпионов. В его активе теперь 12 голов. Он обошел бывшего форварда киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максима Шацких (45 матчей и 11 голов в Лиге чемпионов).

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