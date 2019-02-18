СМИ: Марсьяль и Лингард могут восстановиться к матчу с "ПСЖ"

Игроки "Манчестер Юнайтед" нападающий Антони Марсьяль и полузащитник Джесси Лингард, которые получили травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:2), могут восстановиться к игре 27-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", сообщает The Sun. Встреча пройдет 24 февраля на стадионе "Олд Траффорд".

По информации СМИ, травмы игроков (у Марсьяля повреждение паховых мышц, у Лингарда – проблемы с подколенным сухожилием) оказались не столь серьезными, и оба имеют хорошие шансы помочь команде в матче с "Ливерпулем". Поэтому Марсьяль и Лингард также наверняка смогут принять участие в ответном матче с "ПСЖ", который пройдет 6 марта в Париже.

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