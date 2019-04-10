СМИ: 120 фантов "Ювентуса" были задержаны в Амстердаме перед матчем с "Аяксом"

120 болельщиков "Ювентуса" были задержаны в Амстердаме перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса", сообщает Football Italia. В то же время фанаты клуба из Нидерландов были замечены в столкновениях с полицией возле стадиона: их разгоняли с помощью слезоточивого газа и водометов.

Причиной задержания болельщиков "Ювентуса" стали "предметы, которые не совсем подходили для поездки на стадион". В их числе оказались ножи, отвертки и перцовые баллончики.

Ответный матч между "Ювентусом" и "Аяксом" пройдет 16 апреля в Турине.

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