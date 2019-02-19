"Сложно победить, когда не забиваешь пенальти и выходы один на один". Катасонов - о поражении "Локо" в Юношеской лиге УЕФА

Старший тренер "Локомотива" Александр Катасонов заявил, что красно-зеленым не удалось обыграть загребское "Динамо" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА из-за плохой реализации. Железнодорожники уступили хорватскому клубу в серии пенальти (1:1, 4:5 - пенальти) и покинули турнир.

- Настраивали ребят, что в матче будет много единоборств, но, к сожалению, в первом тайме уступали, - приводит слова Катасонова ТАСС. - Молодцы, что играли до конца, но когда не забиваешь пенальти и выходы один на один, то сложно победить. Данный турнир - уже история, но нужно двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом.

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