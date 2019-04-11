Скотт Мактоминэй: "В первые минуты мы отнеслись к "Барселоне" с чересчур большим уважением"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминэй - о матче с "Барселоной" (0:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- В первые 10-15 минут мы отнеслись к "Барселоне" с чересчур большим уважением. После этого уже контролировали ход игры. Очень жаль, что не смогли ничего выжать из тех отрезков, когда у нас было преимущество, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - "Барселона" - гранд европейского футбола. Не так просто выйти на поле и оказать на нее давление, устроить переполох в ее оборонительной линии. Но я считаю, что наша игра заслуживает добрых слов. Надо просто чуть лучше играть у чужих ворот, но ответственность за это лежит на всей нашей команде.

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