Сиссоко считает, что "Тоттенхэм" может обыграть любого соперника

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко​ рассказал о настроении в команде в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем"​.

– Атмосфера в команде замечательная! – приводит слова Сиссоко пресс-служба УЕФА. – Мы много раз были близки к вылету, но всегда проявляли характер и побеждали.

Я не боюсь ни "Ливерпуля", ни какой-либо другой команды. Надо сыграть на победу и выложиться без остатка. Если получится, мы способны выиграть у любого. И мы уже доказывали это в прошлом.

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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