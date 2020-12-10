Симеоне похвалил игроков «Зальцбурга» после матча с «Атлетико»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча заключительного турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом». Мадридский клуб на выезде обыграл соперника со счетом 2:0.
— Многие не считают выход в плей-офф чем-то особенным, но я так не думаю, — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. — Мы не допускали мысли, что обыграть «Зальцбург» и выйти в 1/8 финала ЛЧ будет легко. Мы видели, как команда выступала с «Ливерпулем» в прошлом сезоне. Они играют невероятно интенсивно.
Большинство моментов, которые были в матче с «Локомотивом» и «Баварией», осуществились сегодня. Футбол возвращает долги, если упорно работаешь.
«Атлетико» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе. «Зальцбург» продолжит выступление в Лиге Европы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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