Симеоне извинился за провокационный жест в игре с "Ювентусом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне принес извинения за провокационный жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:0). Во время первого гола Хосе Марии Хименеса Симеоне совершил характерные движения в районе паха.

- Это был не очень красивый жест, я признаю, - цитирует BBC Симеоне. - Но я чувствовал, что должен был это сделать. Я делал так играя за "Лацио", я сделал так снова, чтобы показать фанатам, что у нас есть яйца. Я могу только извиниться, если кого-то оскорбил.

Я не адресовал жест другим командам, я обращался к нашим болельщикам.