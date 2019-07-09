21:05 9 июля | Футбол — Лига чемпионов

"Шкендия" обыграла "Нымме Калью", ХИК разгромил "ХБ Торсхавн"

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"Шкендия" с минимальным счетом обыграла "Нымме Калью" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол забил нападающий Агим Ибраими. Ответный матч пройдет 16 июля.

В другом матче ХИК разгромил "ХБ Торсхавн". Дублем отметился нападающий Ласси Лаппалайнен. Ответный матч 16 июля. 

Лига чемпионов 

1-й отборочный раунд 

"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония) - 0:1 (0:0)

Гол: Ибраими, 81 - с пенальти. 

Судья: Робертсон (Шотландия).

9 июля. Таллин. Стадион "Kadriorg".

ХИК (Финляндия) - "ХБ Торсхавн" (Фарерские Острова) - 3:0 (2:0)

Голы: Лаппалайнен, 21 (1:0). О`Шонесси, 42 (2:0). Лаппалайнен, 66 (3:0). 

Предупреждение: Обилор, 14. 

Удаление: Обилор (ХИК), 31. 

Судья: Круашвили (Грузия).

9 июля. Хельсинки. Стадион Сонера.

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