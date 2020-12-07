Широков заявил, что не ждет ничего хорошего от российских команд в Лиге чемпионов
7 декабря 2020, 13:48
Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей российских команд в еврокубках.
— Ничего хорошего не ожидаю. Могу только «Краснодар» поздравить с выходом в евровесну. Матчи смотреть буду, но от наших команд уже давно ничего не жду.
(Владимир Пушкарев)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю