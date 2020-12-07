Широков заявил, что не ждет ничего хорошего от российских команд в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей российских команд в еврокубках.



— Ничего хорошего не ожидаю. Могу только «Краснодар» поздравить с выходом в евровесну. Матчи смотреть буду, но от наших команд уже давно ничего не жду.

(Владимир Пушкарев)