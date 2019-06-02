18:14 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

Шесть игроков "Ливерпуля" - в символической сборной Лиги чемпионов-2018/19

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Официальный Твиттер Лиги чемпионов опубликовал символическую сборную турнира в сезоне-2018/19. В нее вошли шесть игроков "Ливерпуля". Мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, победив в финале "Тоттенхэм" (2:0).

Команда сезона выглядит так:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Тер Штеген ("Барселона");

Защитники: ван Дейк ("Ливерпуль"), де Лигт ("Аякс"), Фертонген ("Тоттенхэм"), Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Робертсон ("Ливерпуль");

Полузащитники: Сиссоко ("Тоттенхэм"), Зиех ("Аякс"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), де Йонг ("Аякс"), Ндомбеле ("Лион"), Вайналдум ("Ливерпуль");

Нападающие: Нерес ("Аякс"), Стерлинг ("Манчестер Сити"), Месси ("Барселона"), Тадич ("Аякс"), Мане ("Ливерпуль"), Роналду ("Ювентус"), Моура ("Тоттенхэм").

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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