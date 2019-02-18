Шачири - об дисквалификации Мюллера: "Это потеря для "Баварии"

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шачири накануне матча с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о полузащитнике мюнхенцев Томасе Мюллере, который пропустит обе игры.

Напомним, Мюллер получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Аякса" за фол против защитника Николаса Тальяфико. Позже он публично извинился перед игроком.

- Я давно знаю Томаса, поэтому и знаю его качества, - приводит Sport1 слова Шачири. - Для него это, конечно, разочарование, что он не может играть в обеих играх. Для "Баварии" это потеря, потому что он всегда хорош для того, чтобы забить гол.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария"

Все о Лиге чемпионов - здесь