Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен присутствовал на матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:2).

Испанский специалист посетил «Сантьяго Бернабеу» перед встречей с мадридским клубом в рамках 26-го турв ла лиги. Класико пройдет 1 марта и начнется в 23:00 мск.

После 25 матчей в чемпионате Испании «Барселона» с 55 очками лидирует в турнирной таблице, «Реал» отстает на два очка.