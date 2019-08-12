Сержиу Консейсау заявил, что Данилу, скорее всего, не сыграет с "Краснодаром"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау - о матче с "Краснодаром" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Он отметил, что полузащитник Данилу Перейра, скорее всего, не сыграет.

- Данилу под вопросом. Он проходил медобследование и работал с ограничениями, - цитирует Консейсау официальный Twitter клуба. - Большая вероятность, что он не сможет сыграть. Дело только в его состоянии. Все тренеры, которые борются за важные цели, находятся на острие ножа. Мы знаем, насколько важен завтрашний матч. Мы обязаны победить. Разумеется, мы мотивированы. Еще ничего не решено. Мы готовы к разным сценариям.

Матч "Порту" - "Краснодар" состоится 13 августа и начнется в 22.00 по московскому времени. Первую игру выиграл "Порту" - 1:0.