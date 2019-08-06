Сержиу Консейсау: "Порту" заслуживает быть в группе Лиги чемпионов"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау на пресс-конференции перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" заявил, что его команда отлично готова к предстоящей игре и заслуживает место в групповом этапе турнира, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Как отношусь к тому, что меня не будет в технической зоне? Тренер "Краснодара" тоже не будет находиться в технической зоне, – отметил Консейсау. – Всегда лучше, когда тренер рядом с футболистами, чтобы повлиять на игру. Но я верю в свой тренерский штаб, поэтому нет никаких проблем, что меня не будет на скамейке.

– Вы проведете первый официальный матч в новом сезоне. Как команда себя чувствует перед игрой?

– Команда мотивирована. Как и всегда, с огромными амбициями. Мы не выиграли чемпионат и должны принять эту ответственность. "Порту" должен быть там, где заслуживает, а это – групповой этап Лиги чемпионов. Мы чаще всех играли в этом турнире, и надо смотреть реалистично на ситуацию. С "Краснодаром" будет сложно играть. Все, о чем мы разговаривали в команде, относилось к подготовке к игре.

– "Краснодар" провел уже четыре официальных матча. Это будет преимуществом для соперника?

– Когда судья просвистит, фаворитов в игре не будет. Наша команда готова полностью. После жеребьевки мы знали, с кем будем играть, и матчи на предсезонке хорошо повлияли на нас. В начале этого сезона нет особой разницы, кто сколько провел игр. Мы в лучшей степени готовы к матчу, осталось выбрать состав.

– В Португалии считают, что с жеребьевкой вам повезло. Разделяете эту точку зрения? И насколько органично вписались новички?

– Кто говорит, что нам повезло с жеребьевкой? Я не читаю много португальской прессы. Я думаю, что в футболе все бывает. Завтра мы будем делать момент истории футбола. Новички? В футболе происходят изменения. Мы хотим быть сильнее, чем вчера. Сложно сохранить тех, кто есть, справляться с этой ситуацией. У нас нет некоторых игроков, которые были в прошлом сезоне, но сейчас мы думаем о "Краснодаре".

– Нынешний состав является ли оптимальным для победы в чемпионате Португалии?

– Этот состав дает определенные гарантии. Мы набрали больше всего очков за последние 2 года. В позапрошлом сезоне мы выиграли чемпионский титул, в прошлом сезоне стали вторыми. Поборемся за победу в чемпионате в этом году. (Екатерина Потапова)