Серж Гнабри: «Лондон по-прежнему красный»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри? доволен дублем в ворота «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На групповой стадии он забил 4 гола в ворота «Тоттенхэма».

«Лондон по-прежнему красный...» — написал Гнабри в Twitter.