Серж Гнабри: "Ливерпуль" проводит очень сильный сезон"

Нападающий "Баварии" Серж Гнабри прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". По его словам, соперник очень хорошо выступает в текущем сезоне.

- Я не думаю, что общественность не права, - приводит Goal слова Гнабри. - "Ливерпуль" проводит очень сильный сезон, вы не можете этого отрицать. Но ничего страшного. Это не значит, что мы начнем игру и скажем: ничего не получится. Наоборот: у нас есть сильные стороны, мы - "Бавария". Все возможно.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария

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