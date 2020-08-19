Серж Гнабри: «Лион» победил «Ювентус» и «Ман Сити», а они были фаворитами. Нам надо соблюдать осторожность»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

— Кто побеждает в Лиге чемпионов, тот становится лучшей командой в Европе, — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА. — Это нам и нужно. Было бы замечательно так закончить сезон. Это большой вызов для всех нас, и мы его принимаем.

Нам в кайф проводить время вместе. Командный дух, отношения между всеми игроками и тренерским штабом и вообще в клубе прекрасные. Конечно, это сплочает нас. Мы можем говорить о чем угодно, не только о футболе.

Всех до одного в команде удивил такой результат матча с «Барселоной». Мы хорошо настроились, хотели победить, знали, чего ждать от такого именитого соперника, от Лионеля Месси. Но в конечный результат не могли поверить. Это наша игра. Мы хотим больше титулов, хотим побеждать, и неважно как.

Не жду легкой игры. Мы понимаем, что «Лион» победил «Ювентус» и «Манчестер Сити», а они оба были фаворитами. Теперь, кажется, фавориты мы, так что надо соблюдать осторожность. Знаем, что «Лион» силен на контратаках и хорош в обороне, так что надо с первой минуты включиться в игру и постараться провести качественный матч.