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Серж Гнабри: «Бавария» оказала очень серьезное давление на «Челси»

01:16
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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри после победы над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда хорошо использовала моменты. Сам Гнабри оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

— Думаю, мы оказали очень серьезное давление на «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри. — Хорошо использовали свои шансы. Я забил два мяча, затем Леви добавил еще один.

Челси — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027126--chelsea-vs-bayern/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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