Серж Гнабри: «Бавария» оказала очень серьезное давление на «Челси»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри после победы над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда хорошо использовала моменты. Сам Гнабри оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

— Думаю, мы оказали очень серьезное давление на «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри. — Хорошо использовали свои шансы. Я забил два мяча, затем Леви добавил еще один.