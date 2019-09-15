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Серхио Рамос получил повреждение перед матчем с «ПСЖ»

15 сентября 2019, 16:36
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В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Леванте» со счетом 3:2. В этой встрече травму получил капитан мадридцев Серхио Рамос, который был вынужден покинуть поле на 60-й минуте, сообщает Marca.

Степень серьезности травмы пока неизвестна. Участие Рамоса в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов остается под вопросом. 18 сентября мадридский клуб сыграет с «ПСЖ».

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