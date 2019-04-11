Серхио Бускетс: "Думаю, что у Месси нет перелома"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс - о травме Лионеля Месси в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:0) в 1/4 финала в Лиге чемпионов.

- Думаю, что он не сломал нос, но он действительно получил сильный удар. У него было повреждение, много крови. Не знаю, есть ли там трещина. Играть так неудобно, это мешает. Но Лионель показал свое настоящее лицо и продолжил игру. Он показал себя с самой лучшей стороны, как и всегда, цитирует испанца Mundo Deportivo.

Напомним, аргентинец получил повреждение в столкновении с защитником "МЮ" Крисом Смоллингом, который в борьбе с аргентинским форвардом взмахнул рукой и до крови рассек лицо соперника. Месси была оказана помощь, после чего он продолжил игру.

Ответная игра состоится 16 апреля.

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